Три с половиной тысячи человек высадили деревья на лесных площадках акции «Наш лес» в Подмосковье

Более трех с половиной тысяч человек приняли участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» на лесных площадках в Подмосковье. Об этом рассказали в областном Комлесхозе.

В рамках акции на площади около двадцати семи гектаров были высажены почти 102 тысячи саженцев сосны и ели. Всего в лесах региона были организованы двадцать четыре площадки.

Центральной площадкой стала территория возле Новой Купавны в Богородском округе. Ее посетили более 1,7 тысячи человек, которые высадили порядка шестнадцати тысяч сеянцев.

Акция продолжится до 30 сентября на территории муниципалитетов. В планах — высадить около тридцати одной тысячи саженцев декоративных и фруктовых деревьев, а также кустарников.