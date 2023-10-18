Уровень шума на цементном заводе в Воскресенске не превышает нормативы

Уровень шума на цементном заводе «Холсим (РУС) СМ» в Воскресенске не превышает нормативы, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Исследования уровня звука на предприятии провели по просьбам местных жителей.

На место выехала мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг». Измерения провели в пяти точках по Гаражной улице. Исследования проводились не только днем, но и ночью.

«Установлено, что эквивалентный и максимальный уровень звука соответствуют нормативам», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

По его словам, эквивалентный уровень звука составлял 32,4 — 33,9 децибел при нормативе 45 ночью и 55 днем. Максимальный уровень звука составил 43,6 — 48,4 децибел при нормативе 60 ночью и 70 днем.