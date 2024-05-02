В Долгопрудном привлекли к ответственности трех нелегальных перевозчиков строительного мусора. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Протоколы в отношении нарушителей поступили из МУ МВД «Мытищинское». Все три нарушителя перевозили строительные отходы без необходимого разрешения и электронных талонов.

Автомобили, на которых перевозили мусор, были изъяты и отправлены на спецстоянку. На нарушителей завели административные дела и выписали штрафы.

Ранее в Мытищах удалось предотвратить сброс порядка восьмидесяти кубометров строительного мусора. К ответственности были привлечены четыре водителя.