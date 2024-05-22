В городском округе Дубна проведут акцию «Вода России»

Экологическое мероприятие состоится 24 мая в конце набережной им. Д. И. Менделеева. Сбор в 10:30.

Акция предусматривает сбор мусора на берегах водоемов. Ее проводят уже 10 лет. С каждым годом количество участников интенсивно растет. Сейчас она объединяет более 6 миллиона человек и считается самой крупной экологической инициативой в России.

«Городской округ Дубна стоит на берегах крупной реки Волга, поэтому всегда принимает участие в облагораживании ее территорий», - подчеркнул глава городского округа Максим Тихомиров.

Все участники получат необходимый инвентарь после официального сбора.

Отметим, что очистка берегов и прибрежных вод от мусора позволяет сохранить экологию в данном регионе. Кроме того, акция является отличным способом повлиять на мышление местных жителей и создать все условия для поддержания чистоты.