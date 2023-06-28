В Хабаровском крае в автомобиле женщины обнаружили более 300 контейнеров с черной икрой

В транспортном средстве женщины, проживающей в городе Юность, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 300 контейнеров с черной икрой. Случай произошел еще 18 мая трассе «Селихино — Николаевск-на-Амуре», где полицейские остановили машину для досмотра, сообщает transsibinfo.com .

В ходе осмотра транспортного средства стражи правопорядка обнаружили 317 контейнеров объемом 500 мл и два контейнера - 250 мл. В емкостях хранилась икра осетровых видов рыб. В связи со случившимся Следственный комитет Комсомольска-на-Амуре возбудил уголовное дело в отношении женщины в соответствии с УК РФ за незаконную добычу и перевозку ценных биоресурсов.

На данный момент проводятся следственные мероприятия для уточнения всех деталей произошедшего. Нарушительница уже дала свои показания, в который признала вину, однако следователи продолжают работу.