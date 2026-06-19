В Ивановке пруд приводят в порядок с помощью амфибийной техники: что это значит

В деревне Ивановка идет расчистка местного пруда — работы выполняют в рамках программы «100 прудов и озер». Выбор водоема для благоустройства определили по итогам народного голосования, сообщили в администрации Наро‑Фоминского округа.

На месте задействована амфибийная техника: она убирает камыш и мусор, срезает избыточную водную растительность, расчищает прибрежную зону, удаляет аварийные деревья и поросль. Благодаря этому водоем постепенно становится ухоженным.

Начальник экологического отдела администрации Наро‑Фоминского округа Александр Энгель подчеркнул, что жители сами выбрали этот пруд, поэтому важно оправдать их ожидания. Цель работ — сделать место чище и комфортнее для местных.

После завершения расчистки в Ивановке подрядчики перейдут к пруду в деревне Кузьминское.