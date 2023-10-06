В Комлесхозе Подмосковья рассказали о самых популярных местах съемок в лесах региона по итогам прошедшего месяца. В ведомстве отметили, что леса области востребованы у создателей кинофильмов и сериалов.

«В сентябре самым популярным местом для съемок стало Томилинское участковое лесничество Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес». Создатели фильма «Разводы» трижды возвращались в одну и ту же локацию», - рассказал председатель комитета Олег Баженов.

Он добавил, что в этой же локации проходили съемки фильма «Трофей». Кроме того, на территории этого же лесничества снимали многосерийный фильм «Исправление и наказание».

Также пользовались популярностью Клинское, Дмитровское и Истринское лесничества, где снимали «Легенды и мифы», «Как приручить лису», «Лед-3» соответственно.

Все съемки проходят под контролем лесной охраны, чтобы после работы лесные территории оставались чистыми.