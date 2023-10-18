В Красногорске по требованию Минэкологии Подмосковья обеспечат свободный доступ к пожарному пруду, расположенному в районе улицы Ткацкой фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О нарушении стало известно из соцсетей, мониторингом которых занимаются сотрудники министерства. На место выехали инспекторы, которые выяснили, что с территории одного из земельных участков до акватории пруда установлен металлический забор.

«Это ограждение препятствует свободному проходу по части береговой полосы, что является нарушением требований Водного кодекса РФ. Помимо всего прочего, пруд является пожарным водоемом, к которому в любом месте береговой полосы должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин для забора воды», - подчеркнул глава министерства Тихон Фирсов.

Муниципальной администрации объявили предостережение о недопустимости нарушений. Устранение нарушения находится на контроле министерства