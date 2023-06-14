В Красноярском крае в водоемы выпустят полмиллиарда мальков северных рыб

В Красноярском крае запланировано выпустить в водоемы 510 миллионов мальков северных видов рыб до 2050 года, сообщает prmira.ru .

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) пополняет Енисей молодью ценных видов рыб. Все действия согласованы с Росрыболовством. На данный момент в реку уже выпущено 440 тысяч мальков осетра.

В 2020 году произошла серьезная авария на ТЭЦ-3 в Норильске. Тогда огромное количество нефтепродуктов показалось в реке. В результате происшествия был нанесен серьезный урон местным водоемам, в том числе и живым организмам, находящимся там. В связи с экологическими проблемами в 2022 году было заключено соглашение, в рамках которого НТЭК и Росрыболовство договорились о полном возмещении вреда, причиненном компанией. Один из пунктов документа предполагает, что компания выпустит в водоем полмиллиарда молоди ценных видов рыб.

В дальнейшем предприятие может построить заводы, которые будут заниматься разведением осетров и других видов рыб. На данный момент запланировано пополнять Енисей ежегодно 3 миллионами мальков сибирского осетра.

Вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров прокомментировал ситуацию, он уверен, что такая работа вместе с государственной службой, поможет восстановить биологические ресурсы в водоемах. Благодаря этим действиям рыба продолжит сохранять свою ценность, но уже не будет столь редкой. Такой результат станет отличным итогом работы предприятия и Росрыболовства.