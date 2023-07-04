В лесах Подмосковья уже можно собирать лисички

В лесах Подмосковья начался сезон лисичек, сообщили в Комлесхозе региона. Найти эти грибы можно вблизи сосен и елей, а также дубов. Они растут группами. Особенно много их появляется после дождя.

Лисички рекомендуется хранить в сушеном виде. Замораживать их не стоит, так как после разморозки они могут горчить. Отмечается, что лисички содержат 2,4% жира.

Любителям собирать грибы и ягоды напомнили, что в лесу следует соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае нельзя уходить в лес без телефона и не предупредив близких. Также лучше взять с собой фонарик, медикаменты, воду.

Во время прогулки по лесу нужно обращать внимание на ориентиры и запоминать их. Сейчас на территориях можно встретить специальные лавочки-навигаторы.

В ходе «тихой охоты» следует помнить, что грибы, растущие вблизи автомобильных дорог, накапливают в себе большое количество тяжелых металлов, и собирать их не стоит. Также нужно помнить о смертельно опасных грибах-двойниках съедобных видов.