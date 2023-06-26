В Лыткарино неравнодушный прохожий помог утиному семейству перейти дорогу
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Неравнодушный прохожий на одной из улиц в Лыткарино помог перейти дорогу утиному семейству. О необычном случае рассказали «Лыткаринские вести».
Семейство уток заметили на одной из самых оживленных магистралей муниципалитета возле перекрестка. Мама-утка и шесть утят переходили дорогу, и один из прохожих помог птицам пересечь проезжую часть.
«Мужчина, спасибо Вам! Помогли, а то бы их «раскатали», - написала в соцсетях очевидица, прикрепив соответствующую видеозапись.