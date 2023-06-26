В Лыткарино неравнодушный прохожий помог утиному семейству перейти дорогу

Экология

Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]

Неравнодушный прохожий на одной из улиц в Лыткарино помог перейти дорогу утиному семейству. О необычном случае рассказали «Лыткаринские вести».

Семейство уток заметили на одной из самых оживленных магистралей муниципалитета возле перекрестка. Мама-утка и шесть утят переходили дорогу, и один из прохожих помог птицам пересечь проезжую часть.

«Мужчина, спасибо Вам! Помогли, а то бы их «раскатали», - написала в соцсетях очевидица, прикрепив соответствующую видеозапись.

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