В Минэкологии Подмосковья напомнили, как найти легального перевозчика для транспортировки стройотходов

В Минэкологии Подмосковья напомнили жителям региона, как можно найти легальных перевозчиков для транспортировки строительного мусора.

В ведомстве подчеркнули, что подобные отходы можно перевозить только при наличии электронного талона и разрешения на перемещение в случае образования более пятидесяти кубометров мусора.

Список добросовестных транспортировщиков, осуществляющих перевозку строительных отходов, представлен на официальном сайте Министерства ЖКХ Подмосковья.

Кроме того, найти легального перевозчика можно, оставив соответствующую заявку на этом сайте.