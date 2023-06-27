В Минэкологии Подмосковья назвали активизацию змей в регионе обычным явлением для текущих погодных условий
Фото: [©Игорь Подгорный/РИА Новости]
Жители Подмосковья стали чаще обращать внимание на активизацию змей в регионе, однако, это не связано с какой-либо экологической аномалией, сообщили в областном Минэкологии. Причина кроется в сложившихся погодных условиях.
«На фоне жаркой погоды змеи ищут увлажненные места, а их можно найти, в том числе, вблизи человеческого жилья. Поэтому у многих складывается ощущение «нашествия». В этом случае не нужно беспокоиться: если близко появилась гадюка, следует обойти его стороной, не приближаясь», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.
По словам министра, змеи не будут нападать на человека, если их не провоцировать. Он также указал на то, что обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу Подмосковья.