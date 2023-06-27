В Минэкологии Подмосковья назвали активизацию змей в регионе обычным явлением для текущих погодных условий

«На фоне жаркой погоды змеи ищут увлажненные места, а их можно найти, в том числе, вблизи человеческого жилья. Поэтому у многих складывается ощущение «нашествия». В этом случае не нужно беспокоиться: если близко появилась гадюка, следует обойти его стороной, не приближаясь», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.