В Омской области прокомментировали появление нефтяных пятен в водоеме

24 июня, на реке Иртыш в районе Кировского округа Омска появились нефтяные пятна. Это явление заметили местные жители на затоне Лампочка. Очевидцы отметили, что от воды шел странный запах топлива, сообщает gorod55.ru .

Представители министерства экологии и природных ресурсов Омской области дали свой комментарий в связи со случившейся ситуацией. По их словам, состояние реки на территории региона должно контролировать Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Минприроды области также отметило, что они не обладают необходимыми полномочиями для осуществления надзорной деятельности. В данном случае провести анализ воды и найти лиц, причастных к ситуации, должны сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Министерство природы региона уже передало сведения о происшествии в надзорные ведомства.