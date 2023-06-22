В Подмосковье будут изучать условия жизни большого веретенника

Около 25 особей большого веретенника планируют отловить в Подмосковье для изучения условий жизни этой птицы, занесенной в Красную книгу региона. Разрешение на отлов дало областное Минэкологии.

Птиц планируется отловить в Талдоме и Сергиевом Посаде. Для этого на гнездах установят специальные ловушки. Яйца, которые насиживают самки, поместят в контейнеры с утеплителем, а в гнездах разместят муляжи.

После отлова пернатых окольцуют и отпустят на волю. Некоторых из них снабдят трансмиттерами – это позволит отслеживать их миграцию. Процедура займет не более получаса.