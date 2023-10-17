В Подмосковье назвали самые популярные деревья акции «Наш лес»

В Комлесхозе Подмосковья назвали самые популярные деревья акции «Наш лес. Посади свое дерево». В этом году мероприятие провели на семи с половиной сотнях площадок.

В общей сложности в акции приняли участие более тридцати одной тысячи человек. Участники высадили в лесах и на территориях муниципалитетов свыше 142 тысяч деревьев и кустарников.

Больше всего в Подмосковье высадили сеянцев сосны — более восьмидесяти тысяч штук. На втором месте сеянцы ели, их высадили в количестве свыше тридцати тысяч штук.

Самыми популярными растениями, высаженными на территориях городских округов, стали кизильник, спирея, сирень, рябина и клен. Их высадили более 5,3 тысячи, 3,2 тысячи, свыше 2,6 тысячи, около 3,1 тысячи, 2,6 тысячи штук соответственно.

В некоторых местах высаживали редкие растения, к примеру, сакуру и миндаль, бузину и черешню. Так, в Звездном городке высадили восемь кустарников вейгелы.