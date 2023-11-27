В Подмосковье планируют объединить сразу шесть заказников

В Подмосковье планируют объединить сразу шесть особо охраняемых природных территорий, расположенных в Серебряных Прудах. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Речь идет о заказниках «Карьер в окрестностях с. Подхожее и прилегающие остепненные участки», «Остепненные луга к западу от д. Лишняги», «Остепненный участок долины р. Полосни к западу от д. Лобаново», «Разнотравный луг к западу д. Ламоново», «Остепненные луга в верховьях р. Полосни ниже устья ручья Татарка к западу от с. Подхожее» и «Остепненные склоны правобережья долины р. Полосни в окрестностях с. Белгородье и с. Лишняги».

В результате будет образована единый заказник областного значения «Полосненский».

Обследование указанных территорий провели еще в 2017 году. Тогда были подготовлены материалы о местоположении заказников с указанием координат их границ. В результате были выявлены необходимость реорганизации ООПТ и введение нового режима особой охраны памятника природы.

На территории единого заказника под охраной уникальные экосистемы. В первую очередь, это остепненные луга, где выявлены редкие растения и насекомые, и ковыльные степи, где обитают краснокнижные животные.