В Подмосковье усилили работу по выявлению незаконных площадок по сортировке мусора

В Подмосковье усилили работу по выявлению нелегальных площадок по перегрузке и сортировке мусора, сообщили в Минэкологии региона. Во время последних рейдов инспекторы выявили пять подобных объектов.

«Объекты, возможно, работающие нелегально, выявлены в городских округах Подольск, Люберцы, Домодедово и в Ленинском», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

По его словам, в случае отсутствия у компаний разрешительной документации, деятельность площадок будет пресечена. Кроме того, организации обяжут возместить ущерб, причиненный незаконной деятельностью.

На этой неделе в регионе также привлекли к ответственности восемь перевозчиков за незаконную транспортировку отходов. Еще десять постановлений вынесли по материалам фотофиксации.