В Подмосковье завершился сезон активности ос, передает АГН «Москва» со ссылкой на председателя Комлесхоза региона Олега Баженова. По его словам, молодые самки уходят на зимовку. После окончания зимы они станут новыми королевами.

«По весне, как только температура воздуха прогреется, молодые самки отправятся на охоту и поиск нового места для строительства гнезда», - рассказал Баженов.

Он отметил, что рабочие осы, которые остались в гнезде, погибнут с наступлением первых холодов.

Ранее сообщалось, что осы в области стали очень агрессивными. Специалисты объяснили, что это связано с появлением у насекомых потомства, которое они защищают. Помимо этого, из-за дождливой погоды в июле осы лишились привычного рациона питания, что тоже повлияло на их настроение.