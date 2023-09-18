В подмосковной Электростали активно прошла экологическая акция по посадке деревьев

Электростальцы с энтузиазмом поддержали подмосковную акцию «Наш лес. Посади свое дерево». На субботник вышло около двух тысяч человек.

Деревья сажали взрослые и дети, работники администрации округа, депутаты, общественники, простые горожане. Многие пришли всей семьей. Каждый был обеспечен рабочим инвентарем. Как отметили в пресс-службе главы округа Инны Волковой, при организации акции в первую очередь учитывались пожелания жителей Электростали, где и какие лучше высадить растения. Особой популярностью пользовались клен, рябина, ели и другие деревья. Опытные инструкторы даже проводили мастер-классы. Всего в городе за один день появилось около 700 новых зеленых насаждений.

Инна Волкова, посадившая клены рядом с храмом Вознесения Господня, поблагодарила неравнодушных земляков, которые приняли участие в акции.