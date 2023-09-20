В подмосковной Электростали каждый месяц проходит акция по раздельному сбору отходов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Подобные экологические мероприятия пользуются популярностью у жителей.
Главной движущей силой проекта являются волонтеры, к которым каждый раз присоединяются неравнодушные жители. Дружно и быстро идет сортировка фракций (изделия из пластика, стекла, бумаги и прочее). Отдельное внимание уделяется крышечкам от бутылок.
Очередная акция в округе состоится уже в ближайшую субботу. Организаторы напоминают, что местом сбора является центр города на пересечении улиц Мира и Корешкова.