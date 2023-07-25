В подмосковной Электростали прошла очередная акция по сбору вторсырья
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
В Электростали партия «Зеленые» вместе с экологическим движением «РазДельный Сбор» регулярно проводят акции по сбору вторичных бытовых отходов.
Во время очередного мероприятия на центральной площади города 150 человек собрали более 60 мешков отходов для дальнейшей переработки. Вместо того, чтобы отправиться на полигон для захоронения, макулатура, зубные щетки, CD-диски, батарейки и многое другое еще послужат людям в переработанном виде.
С каждым разом мы собираем все больше мешков. Жители становятся более активными, многие приходят с детьми, которые помогают разбирать нам фракции. Это значит, что у нас становится больше союзников среди жителей города, а воздух становится чище», — подчеркивает руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев.