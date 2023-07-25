В подмосковной Электростали прошла очередная акция по сбору вторсырья

С каждым разом мы собираем все больше мешков. Жители становятся более активными, многие приходят с детьми, которые помогают разбирать нам фракции. Это значит, что у нас становится больше союзников среди жителей города, а воздух становится чище», — подчеркивает руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев.