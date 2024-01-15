В подмосковной Истре требуют восстановить свободный доступ к водному объекту
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Министерство экологии и природопользования требует от собственника одного из земельных участков в деревне Санниково в городском округе Истра восстановить свободный доступ к водному объекту. Об этом сообщили в пресс-службе веедомства.
Отмечается, что информация о нарушении поступило в ведомство, после чего инспекторы эконадзора подтвердили факт нарушения требований Водного кодекса России. По итогам надзорных мероприятий собственнику участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений.
Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что проволочное ограждение должно быть демонтировано. Ведомство будет держать на контроле выполнение предписания.
Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение было объявлено трем совладельцам земель в истринской деревне Мансурово, где ведется строительство магазина вблизи от реки Молодильни: граждане допустили проезд тяжелой техники в береговой полосе и размещения там грунтов.