В Приморье капитан судна попал под суд за браконьерство

Капитан маломерного судна незаконным образом добывал биоресурсы в Приморском крае. В результате своей деятельности мужчина причинил вред государству на сумму 398 033 рублей. Суд уже вынес приговор нарушителю, сообщает vostokmedia.com .

В июле прошлого года капитан трала занимался несанкционированной ловлей крабов и креветок. Суд вынес обвинительный приговор. Браконьеру назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Однако мужчину освободили от ответственности по статье 76.2 Уголовного кодекса РФ, так как он полностью компенсировал причиненный ущерб, а также оказывал материальную поддержку дошкольной организации и имел положительную характеристику.

Сторона обвинения подала апелляцию, из-за которой решение суда еще не вступило в законную силу.