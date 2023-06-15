В Приморье непрофессиональным рыбакам разрешили ловить по две горбуши в сутки
Фото: [Юрий Смитюк/ТАСС]
В шести городских управлениях Приморского края сделано официальное заявление, которое позволяет рыбакам ловить красную рыбу. В разрешении есть также сказано, что использовать для добычи можно только спиннинг или удочку. Количество рыб, которое допустимо выловить за сутки, также ограничено, сообщает zr.media.
Отмечается, что некоторые виды красной рыбы допустимо в шести местах региона: заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных и Дальнегорском городском округах.
По сообщениям источника, в соответствии с законом за 24 часа улов рыбака не должен превышать допустимые нормы: две горбуши, одну кету и одну симу.
Кроме того, отмечается, что в определенный период ловля молоди тихоокеанского лосося и жителей водоемов находится под строгим запретом.