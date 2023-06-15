В Приморье непрофессиональным рыбакам разрешили ловить по две горбуши в сутки

В шести городских управлениях Приморского края сделано официальное заявление, которое позволяет рыбакам ловить красную рыбу. В разрешении есть также сказано, что использовать для добычи можно только спиннинг или удочку. Количество рыб, которое допустимо выловить за сутки, также ограничено, сообщает zr.media .

Отмечается, что некоторые виды красной рыбы допустимо в шести местах региона: заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных и Дальнегорском городском округах.

По сообщениям источника, в соответствии с законом за 24 часа улов рыбака не должен превышать допустимые нормы: две горбуши, одну кету и одну симу.

Кроме того, отмечается, что в определенный период ловля молоди тихоокеанского лосося и жителей водоемов находится под строгим запретом.