В природном заказнике в Одинцово обнаружили гигантских стрекоз

На территории природного заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер «Сима» в Одинцово обнаружили новые виды фауны. Как сообщили в Минэкологии Подмосковья, всего было выявлено тринадцать редких и охраняемых видов.

В числе этих видов – пчела номада вооруженная и гигантские стрекозы дозорщик-император и камышовое коромысло. Также здесь нашли зеленую жабу и птицу вида луговой конек.

«И без того редкостное видовое разнообразие заказника стало еще больше, это очень отрадный факт», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В заказнике также обитают птицы сапсан и средний пестрый дятел, которые занесены в Красную книгу России. Кроме того, здесь можно встретить рысь, летучих мышей, речную выдру.