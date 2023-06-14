В Ростовской области Минприроды проведет проверку после слухов о гибели рыбы в реке Быстрая

Минприроды Ростовской области заявило, что проверит факты после сообщений о массовой гибели рыбы в реке Быстрой, сообщает rostovgazeta.ru .

13 июня появилась информация о том, что в Морозовском районе начала массово погибать рыба. Очевидцы инцидента отметили, что причиной этого стали канализационные стоки, которые сильно загрязнили реку.

Сейчас проходит проверка всех фактов, с данным вопросом также разбираются сотрудники АЧТУ Росрыболовства. Сообщается, что будут отобраны пробы воды для того, чтобы выяснить причины массовой гибели биоресурсов.

Также известно, что специалисты уже работают на месте происшествия, инспекторы ищут источник сброса канализационных вод. Все результаты проверок будут сообщены позднее.