В Татарстане будут восстанавливать популяции соколов-балобанов

Соколы-балобаны являются краснокнижными птицами. Сейчас в Камско-Устьинском районе Татарстана открылась первая организация, которая будет заниматься реинтродукцией редкого вида пернатых. Последнее гнездование этой птицы в этой Республике было зафиксировано в 1974 году, интернет-портал KazanFirst .

Новый проект поможет восстановить популяции соколов-балобанов. В рамках реализации идеи уже удалось установить искусственные гнезда для птенцов, организовать лагерь для добровольцев, а также привезти 10 птенцов редкого вида, которые ранее были выращены в Подмосковье.

Сотрудники Минэкологии и Регионального общественного фонда имени А.И. Щеповских сообщили, что малыши хорошо перенесли переезд, сейчас птенцы находятся в гнездах. На лапки им надели специальные кольца, которые позволят отслеживать их действия. Добровольцы будут ухаживать за птенцами, наблюдать за их адаптацией и вести необходимые журналы.

В данном направлении с января текущего года работают Минэкологии РТ и «СИБУР». Реализация проекта позволит укрепить сотрудничество с исламскими странами, в которых особую популярность имеет соколиная охота.