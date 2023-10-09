В заказнике в Солнечногорске обнаружили краснокнижные растения

На территории государственного природного заказника «Озеро Вертлино и его котловина» в Солнечногорске были обнаружены виды флоры и фауны, занесенные в Красные книги России и Подмосковья.

Так, по словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, в заказнике нашли восемь краснокнижных видов растений, в том числе были обнаружены лишайник уснея жестковолосатая и шейхцерия болотная.

«Оба растения очень интересны: уснея чрезвычайно требовательна к чистоте воздуха и служит индикатором загрязнений, а шейхцерия – реликтовое растение, единственный представитель своего семейства», - рассказал министр.

Также специалисты выявили на территории заказника местообитания редких видов птиц – черного коршуна и утки красношейной поганки.