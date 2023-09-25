Видновский лес в Ленинском округе станет заказником

Видновский лес в Ленинском округе станет особо охраняемой природной территорией, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Ее площадь составит 330 гектаров.

Заказник будет создан, чтобы защитить ценные экосистемы долины реки Купелинка, овраги и деревья, редкие растения и животных, которые занесены в Красную книгу Подмосковья.

В частности, на территории обнаружили ветреницу дубравную, подлесник европейский, обыкновенного ужа, седого дятла, черного коршуна. Помимо этого, здесь обитают редкие насекомые.

«Мы рады, что в Подмосковье появляются новые особо охраняемые природные территории, создание которых способствуют сохранению редкой флоры и фауны», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, завершение работ по созданию заказника запланировано на первый квартал 2025 года.