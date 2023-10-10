Водоплавающие птицы в Подмосковье готовятся к отлету в теплые края, сообщили в Комлесхозе региона. Причиной стало похолодание почти до минусовых отметок – обычно сигналом к отлету становится образование льда на водоемах, из-за которого невозможно добыть корм.

Как рассказали в комитете, ближе к наступлению зимы птицы сбиваются в стаи. Когда их птенцы научатся хорошо летать, пернатые покинут регион. Вернутся они весной.

По словам председателя ведомства Олега Баженова, серые цапли, озерные, сизые и серебристые чайки пока не улетели. У этих видов отмечается устойчивая терморегуляция. Благодаря плотным перьям они могут сохранять тепло в прохладное время года.

Некоторые птицы останутся зимовать на территории региона. В основном это утки.