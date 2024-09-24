Вопросы развития экономики замкнутого цикла обсудили в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Вопросы развития экономики замкнутого цикла обсудили в рамках совещания в Московской областной Думе, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Участниками совещания стали представители ведомства и Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами, а также инвесторы проекта «Мегабак».

Участники обсудили вопросы обновления площадок проекта «Мегабак», установки новых контейнеров для раздельного сбора мусора, переработки автомобильных покрышек, утилизации опасных отходов.

Отдельно обсудили тему сбора пластиковых крышек от бутылок в рамках проекта «Добрые крышечки». Решается вопрос об их перевозке из образовательных учреждений и торговых точек на специализированные предприятия по переработке.