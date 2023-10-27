Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии проходит в Подмосковье

Восьмой Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проходит в Подмосковье, сообщили в Минэнерго региона. Мероприятие нацелено на популяризацию экономного подхода к потреблению энергоресурсов.

В этом году в фестивале принимают участие тридцать восемь муниципалитетов и самые крупные профильные предприятия области.

В рамках мероприятия проводятся тематические лекции, творческие конкурсы, экскурсии на энергетические предприятия. Программа рассчитана на жителей всех возрастов, от воспитанников детсадов до представителей старшего поколения.

Глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин отметил важность рационального использования энергоресурсов и снижения антропогенного воздействия на окружающую среду.