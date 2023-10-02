Почти 700 человек заблудились в лесах Подмосковья в сентябре

Шестьсот восемьдесят человек заблудились в лесах Подмосковья в сентябре, в том числе двадцать девять в последнюю неделю месяца. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Больше всего человек заблудились в Клинском, Ступинском, Дмитровском и Истринском лесничествах. При этом все вернулись домой самостоятельно или благодаря помощи специалистов.

Многие из заблудившихся в прошлом месяце – люди среднего возраста или пожилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, отметили в комитете. К примеру, в Наро-Фоминском и Бородинском лесничествах заблудились три человека с диабетом. Лекарства они с собой не взяли.