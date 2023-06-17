«Желтый» уровень опасности погоды объявили в столичном регионе в связи с жарой

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в столичном регионе в связи с высокой пожароопасностью, передает Гидрометцентр. Действие предупреждения – до десяти часов вечера воскресенья.

Согласно прогнозу, сегодня в столице и Подмосковье ожидается жара. Так, воздух прогреется до двадцати девяти градусов. Осадков при этом не будет.

Ветер будет дуть со скоростью не более десяти метров в секунду.

Ночью тоже будет тепло – до тринадцати-пятнадцати градусов выше нуля.

Днем в воскресенье также будет жарко – температура воздуха составит двадцать шесть градусов выше нуля.