Жителей Электростали приглашают принять участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Каждую осень в Подмосковье проходит важная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». В этом году она стартует в регионе 16 сентября. Присоединится к ней и городской округ Электросталь.

Как рассказали в администрации муниципалитета, в эту субботу на 22 участках общественных территорий будет высажено более 130 деревьев и 440 кустарников. Главной площадкой в городе станет парк «Восточный».

Поддержат акцию предприятия и организации города, школы и детские сады.

«Инвентарь и саженцы уже готовы. Если вы, ваши родственники или соседи также хотите поучаствовать в акции и посадить деревья, необходимо обратиться в свою управляющую организацию — сотрудники расскажут, как это можно сделать», – рассказали в администрации городского округа Электросталь.

Отметим, что такие мероприятия не только помогают сделать свой округ краше, но и укрепить зеленые легкие нашего региона.