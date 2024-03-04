Жителей Подмосковья предупредили о похолодании в марте

Синоптик Александр Шувалов предупредил жителей Подмосковья о похолодании в марте. По его словам, оттепель в регионе продлится недолго. Об этом сообщает «360» .

«Оттепель, если и продержится, то только сегодня. И то с утра у нас был хороший минус», - рассказал он.

Согласно прогнозам, уже во вторник в регионе ожидается вторжение антициклона скандинавского происхождения, и теплые ветры сменятся северо-восточными. Днем температура воздуха составит от минус двух до минус одного градуса, ночью — от минус девяти до минус шести.

Отмечается, что холодной будет вся предстоящая неделя. Вплоть до выходных плюсовых температур не ожидается.