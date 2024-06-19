Жителей Подмосковья предупредили о смерчах в четверг

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей и гостей Подмосковья о смерчах, которые ожидаются в четверг.

Так, по прогнозу, в ночь на четверг пройдут кратковременные дожди, а ветер усилится. Днем 20 июня ожидаются сильные ливни, гроза и порывы ветра до 22 метров в секунду. Кроме того, на юге, юго-востоке и востоке региона вероятны смерчи.

Жителям напомнили, что в непогоду могут падать деревья и неустойчивые конструкции, вероятны подтопления. Не рекомендуется использовать мотоциклы и велосипеды, оставлять транспортные средства под деревьями.