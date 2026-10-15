Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Экологической премии Москвы 2026 года. Ее проводит столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

К участию приглашаются граждане России, организации и общественные объединения — авторы экологических инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия и улучшение экологической обстановки в столице. В городе около половины территорий — это природные зоны, где обитают 50 видов животных, 270 видов птиц и более 3 тыс. видов беспозвоночных.

Подать заявку можно до 31 октября. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте премии, выбрать не более двух номинаций и заполнить описание проекта.

В этом году заявки принимаются в пяти номинациях: «Экологическая грамотность», «Экологическое просвещение», «Экологическое волонтерство», «Цифровизация экологических решений» и «Зеленые и природоподобные решения». В каждой будут определены три победителя. Лауреаты получат денежные премии, нагрудные знаки, статуэтки и административную поддержку. Общий призовой фонд премии составляет ₽9 млн.