Жителей столичного региона предупредили о гололедице в выходные

В выходные дни в столице и Подмосковье вероятно образование гололедицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит АГН «Москва» .

По прогнозам, седьмого и восьмого октября в регионе резко похолодает. Так, в субботу прогнозируется сильный дождь, местами вероятен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать двадцати метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от минус двух до плюс трех градусов.

В воскресенье в регион начнет поступать полярный воздух. Столбики термометров в ночные часы по области опустятся до минус одного градуса. Днем ожидается два-четыре градуса выше нуля. Утром в оба выходных дня местами вероятна гололедица.

Несмотря на похолодание, осадки и гололедицу, автовладельцам пока не рекомендовали менять летние шины на зимние. Как пояснил Вильфанд, в регионе еще ожидаются повышения температуры.