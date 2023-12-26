Жителя подмосковной Истры оштрафовали за незаконную переработку отходов

Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности гражданина, ведущего предпринимательскую деятельность в поселке Агрогородок городского округа Истра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Ранее удалось установить, что гражданин на земельном участке организовал прием и переработку строительных отходов. Однако соответствующей лицензии у него оформлено не было. Нарушение усугублено тем, что принимаемые отходы — бой кирпича и бетона, утильные древесина и пластик — размещены навалом, на открытом грунте. Таким образом гражданин допустил нарушение требований сразу нескольких федеральных законов.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что по итогам надзорного мероприятия самодеятельный переработчик оштрафован. А ведомство продолжит работу по выявлению нелицензированных площадок по приему и переработке мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.