Жителям Подмосковья напомнили о важности сдачи пластиковых крышек на переработку

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили о важности сдачи пластиковых крышек на переработку.

В ведомстве рассказали, что после переработки из пластиковых крышек можно произвести мебель, бытовую тару, электроизоляционные системы, сайдинг и даже трубопроводы.

Сдать пластиковые крышки в Подмосковье можно на площадках проекта «Мегабак». Информация об их местоположении в городских округах области представлена на сайте проекта.