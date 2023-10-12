Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений
Фото: [Alpsdake / Wikimedia.org]
В Минэкологии Подмосковья напомнили об ответственности, которая грозит за сбор или повреждение растений и грибов, занесенных в Красную книгу.
Соответствующие поправки в федеральное законодательство начали действовать сегодня. Согласно им, нарушителям за сбор или повреждение краснокнижных растений и грибов может грозить уголовная ответственность.
По словам главы министерства Тихона Фирсова, жители Подмосковья могут не волноваться: последние поправки касаются видов, которые в области не растут. Это женьшень, родиола розовая и гриб мацутакэ.
«Тем не менее, хочу напомнить, что срывать грибы и растения, занесенные в Красные книги России и Московской области запрещено, за это предусмотрено административное наказание», - подчеркнул министр.