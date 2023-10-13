Жителям Подмосковья рассказали, как можно использовать опавшие листья

В Комлесхозе Подмосковья рассказали жителям, как можно использовать опавшие листья. В ведомстве подчеркнули, что их нельзя жечь, так как гарь и дым вредны для здоровья.

Опавшие листья можно использовать в качестве грунта для растений. Для этого их нужно положить в большой пакет, добавить зеленые отходы – к примеру, однолетние сорняки без корней – и хорошо перемешать. После этого нужно дождаться разложения листьев.

Также листья можно просто разложить на грядках. В весенний период этот слой будет сдерживать рост сорняков и препятствовать вымыванию минералов из почвы.

Кроме того, опавшие листья – хороший укрывной материал для многолетних растений. Ими можно укрыть на зиму розы, гортензии, хризантемы или луковичные.

Наконец, опавшими листьями можно украсить дом, составив из них декоративные композиции – венки или букеты.