Жителям Подмосковья рассказали, какие грибы можно собирать до заморозков

Опытный грибник Тимофей Калинин рассказал РИАМО, какие грибы можно собирать в лесах Подмосковья до наступления заморозков. По его словам, октябрь – это кульминация грибного сезона.

«В основном в лесу встречаются рыжики, осенние опята, недооцененные вешенки, лесные шампиньоны и грузди», - сказал Калинин.

Самые популярные поздние грибы – рыжики и осенние опята. Рыжики растут с августа, но самый массовый их сбор приходится как раз на октябрь. Найти их можно в хвойных лесах в местах с хорошим освещением – чаще всего среди молодых посадок деревьев. Растут они кучно, и с одной посадки можно набрать до нескольких сотен килограммов грибов.

Осенний опенок отличается от летнего толстой и мясистой ножкой. Их можно собирать вплоть до третьей декады октября.