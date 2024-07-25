Жителям Подмосковья рассказали, откуда взялись «пьяные» дятлы

Орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов в беседе с корреспондентом портала Regions объяснил, откуда в Подмосковье взялись «пьяные» дятлы. Одну из птиц со странным поведением ранее заметили в Электростали.

Так, жители заметили в одном из дворов города дятла, который, вероятно, прилетел из ближайшего леса. Птица неподвижно сидела на дереве и никак не реагировала на происходящее вокруг. Житель, снявший дятла на видео, предположил, что птица наелась забродивших груш и опьянела.

Однако, орнитолог опроверг эту версию. Специалист напомнил, что дятлы — насекомоядные птицы, и вероятность того, что птица на видео наелась фруктов, практически исключена. Причиной странного поведения дятла может быть болезнь.

«Причины коматозного состояния могут быть разными: вирус западного Нила, ботулизм... Церебральное нарушение означает, что в организм проник патоген», — рассказал Романов.

Он отметил, что у дятла наблюдаются признаки поражения центральной нервной системы, причиной которого могут быть вирусы, передающиеся через насекомых. Так, птицу мог укусить инфицированный комар.

Между тем, жители сообщили, что спустя некоторое время дятел пришел в себя и сразу приступил к добыче пропитания.