Жителям Подмосковья рассказали, ждать ли этим летом богомолов в регионе. Как отметили в Минэкологии области, в связи с теплой погодой в летний период эти насекомые могут быть замечены в Подмосковье.

«Повторюсь, что данное явление нельзя назвать нашествием насекомых, так как случаи встречи с ними фиксируются не первый год, и в каких-то районах они единичны», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, изначально богомолов можно было встретить на южных территориях страны, но с изменением погодных условий вид начал расселяться севернее.

Ученые считают, что богомолы смогли добраться до Подмосковья на попутках, а закрепились благодаря погодным условиям, которые подходят для сохранения кладок и развития потомства. Для людей эти насекомые никакой опасности не представляют.