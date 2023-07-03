Жителям Подмосковья рассказали, ждать ли этим летом богомолов
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Жителям Подмосковья рассказали, ждать ли этим летом богомолов в регионе. Как отметили в Минэкологии области, в связи с теплой погодой в летний период эти насекомые могут быть замечены в Подмосковье.
«Повторюсь, что данное явление нельзя назвать нашествием насекомых, так как случаи встречи с ними фиксируются не первый год, и в каких-то районах они единичны», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.
По словам министра, изначально богомолов можно было встретить на южных территориях страны, но с изменением погодных условий вид начал расселяться севернее.
Ученые считают, что богомолы смогли добраться до Подмосковья на попутках, а закрепились благодаря погодным условиям, которые подходят для сохранения кладок и развития потомства. Для людей эти насекомые никакой опасности не представляют.
«Однако если богомол почувствует опасность, он может начать обороняться своими колючими лапками. Важно помнить простое правило: не трогай – и не тронут тебя», - добавил Фирсов.