Жительница Люберец пыталась увеличить свой участок за счет земель береговой полосы

Экология

Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]

Женщина просила Люберецкий городской суд признать незаконным отказ в признании права собственности на земельный участок в деревне Токарево, однако ее прошение было отклонено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Известно, что гражданке принадлежал земельный участок площадью почти девятьсот квадратных метров, на котором она организовала тепличное хозяйство. Фактически же она использовала гораздо большую территорию — свыше тысячи ста квадратных метров. Причем часть этих земель входит в береговую полосу водного объекта — притока реки Пехорки.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что министерство было привлечено к суду в качестве третьего лица, поскольку спор касался, в том числе, и природоохранных вопросов. Он также напомнил, что земли береговых полос и водоохранных зон приватизации не подлежат, так что отказ администрации был правомерным, позиция министерства прозвучала в суде».

Так, в ходе процесса гражданка настаивала на своем праве оформить право собственности на том основании, что ее семья фактически пользуется всей территорией более 70 лет, однако суд подтвердил законность отказа.

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