Журавли из Подмосковья готовятся к отлету на зимовку, сообщили в Комлесхозе региона. Орнитологи считают, что птицы отправятся в теплые страны уже в ближайшие дни.

По словам председателя ведомства Олега Баженова, обычно журавли улетают на зимовку в конце августа – первой половине сентября. Однако, в этом году из-за теплой осени они задержались в Подмосковье.

Обычно эти пернатые покидают свои гнездовья и собираются на северо-востоке Подмосковья на территории заказника «Журавлиная родина». Оттуда они улетают в Индию, Испанию, Израиль.

В одну стаю могут собраться тысячи журавлей. Птицы выстраиваются в клинья в форме буквы V или диагональным рядом. Во время полета они могут развивать скорость до 70 километров в час.