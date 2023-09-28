Аналитик Фролов дал прогноз, когда цены на бензин в России стабилизируются в районе 50 рублей

О том, как так произошло, что в России последние несколько недель происходит взрывной рост цен на бензин, объяснил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Как пояснил в беседе с URA.RU эксперт, сокращение избыточного подорожания автомобильного топлива произойдет сразу после нормализации биржевых котировок на бензин и дизель. В настоящее время данный фактор наблюдается в значительной части независимого сегмента нефтяных компаний, считает Фролов.

«В Москве у крупных сетей 92-й бензин стоит порядка 50 рублей, а у независимых — от 56 до 58 рублей. всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями. Цены на бензин должны стабилизироваться на уровне крупных федеральных сетей, то есть порядка 50 рублей за литр 92-го», — пояснил Фролов.

Пока же, как добавил эксперт, продавцы топлива не могут снизить цены, поскольку тогда они будут попросту работать себе в убыток.